СБ ООН проголосовал за резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

Совбез ООН проголосовал за американский вариант резолюции о перемирии между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. За документ проголосовали 14 из 15 членов СБ, но Россия воздержалась от голосования.

Согласно документу, на время проведения мирных переговоров требуется полное прекращение огня. На первом этапе израильские войска должны выйти из сектора Газа. Второй частью плана будет освобождение всех заложников ХАМАС в обмен на палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Третий этап – восстановление Газы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

