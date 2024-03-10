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Новости

10 марта, 16:30

Политика

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину

Новости мира: Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

Новости мира: Франция хочет создать альянс стран для отправки войск на Украину

Новости мира: папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг

Новости мира: папа римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

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Париж хочет создать альянс, куда войдут европейские государства, которые готовы отправить войска на Украину. Однако, как пишут СМИ, в большинстве стран власти заявили об отсутствии таких планов.

Папа римский Франциск призвал Киев поднять белый флаг. По его мнению, проигрывающие в конфликте должны найти в себе смелость признать это и согласиться на мирные переговоры.

В Лос-Анджелесе произошел крупный пожар в коммерческом здании, где нелегально выращивали растения, содержащие наркотические вещества. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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