Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину

Париж хочет создать альянс, куда войдут европейские государства, которые готовы отправить войска на Украину. Однако, как пишут СМИ, в большинстве стран власти заявили об отсутствии таких планов.

Папа римский Франциск призвал Киев поднять белый флаг. По его мнению, проигрывающие в конфликте должны найти в себе смелость признать это и согласиться на мирные переговоры.

В Лос-Анджелесе произошел крупный пожар в коммерческом здании, где нелегально выращивали растения, содержащие наркотические вещества. В воздух поднялся огромный столб дыма.

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