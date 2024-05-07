Новости мира: Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание независимой Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Заявление распространили после визита китайского лидера во Францию. Также главы государств высказались против атаки Израиля на Рафах в секторе Газа, так как это может привести к более масштабной гуманитарной катастрофе.

Тем временем в Нидерландах полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию. В студенческом кампусе Амстердамского университета задержали 125 человек за нарушение общественного порядка. Руководство университета несколько раз просило демонстрантов разойтись. Были и случаи нападения со стороны неизвестных, а также драки со сторонниками Израиля.

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