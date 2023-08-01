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Российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink

Российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink

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Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink. Сеть компании SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, ВСУ использует в том числе для наведения на цели своей артиллерии и беспилотников.

При этом Илон Маск выступил против того, чтобы его имя ассоциировалось с боевыми действиями. Американские журналисты выяснили, что бизнесмен запретил украинским военным пользоваться Starlink около Крыма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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