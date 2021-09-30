За сутки в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово поступило более 5 тыс заявок

30 сентября у мигрантов был последний день, чтобы оформить патенты на работу в России. За последние сутки в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово поступило более 5 тысяч заявок от тех, кто хочет легально остаться в России.

Тех, кто не успел подать документы, с 1 октября начнут депортировать.

Срок подачи продлили из-за пандемии коронавируса. Времени было достаточно, однако многие отложили все на последний день, говорят сотрудники миграционных центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.