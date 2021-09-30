В Красноярске предупредили о возможном дефиците лапши "Доширак"

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Крупные торговые сети Красноярска предупредили о возможном уменьшении поставок лапши "Доширак". Об этом сообщает РИА Новости.

В красноярском холдинге "Командор" подтвердили данную информацию.

"Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года", – уточнили в организации.

Потребителям предложили обратить внимание на аналогичную продукцию других производителей.

Такое же мнение высказала PR-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.

Ранее министерство сельского хозяйства РФ опровергло сообщения о дефиците твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон. В ведомстве указали на то, что в ключевых обследуемых регионах собрано уже 326 тысяч тонн пшеницы, что почти на 70 тысяч тонн превышает показатель прошлого года.