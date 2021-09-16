Ученые предсказали глобальный дефицит кофе и сахара

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Ученые Стокгольмского института окружающей среды допустили вероятную нехватку кофе и сахара в мире в связи с глобальными климатическими изменениями. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалисты предполагают, что в период с 2070 по 2099 год на 58,5% упадет объем производства сахара из тростника, а на 45,2% – кофе. Кроме того, человечество ожидает меньшее количество доступной кукурузы, риса и сои.
По прогнозам ученых, наиболее серьезные риски в связи с климатическими изменениями ожидаются в США, Китае и Бразилии. Это может напрямую отразиться на странах-импортерах Центральной и Латинской Америки, а также ряда других регионов.
Исследователи дополнительно оценили перспективы России. В частности, сельскохозяйственное производство может пережить подъем.
Ученые ранее предупредили об угрозе исчезновения некоторых стран из-за глобального потепления. В частности, под ударом могут оказаться некоторые островные государства Тихого океана.
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