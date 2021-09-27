Стабилизация отпускных цен будет транслироваться на полки магазинов – Минпромторг

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Стабилизация отпускных цен будет транслироваться на полки магазинов, так как они заинтересованы в поддержании доступных цен для покупателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Как отмечается, Минпромторг России непрерывно взаимодействует с Минсельхозом, с торговыми сетями и с профессиональными общественными объединениями производителей товаров.
"Стабилизация отпускных цен от производителя будет транслироваться сетями в виде стабилизации розничной цены на полке", – сообщили в ведомстве.
В Минпромторге объяснили, что, находясь в конкуренции, торговые сети проявляют интерес в поддержании доступных для граждан цен, особенно по товарам социальной группы.
"Отметим, что это может приводить к отрицательным наценкам по товарам "первой цены", куда включены, например, тушка курицы и яйцо куриное", – добавили в министерстве.
Ранее стало известно, что Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен на птицу. Это произошло в связи с тем, что до этого торговые сети уведомили Минпромторг РФ о планах повысить цены на куриное мясо и яйца, что объяснялось ростом закупочных цен.
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