Столичные таксисты смогут экстренно вызывать росгвардейцев при чрезвычайной ситуации

В мобильном приложении для столичных таксистов появилась кнопка "Вызов Росгвардии". При чрезвычайной ситуации, водитель может активировать режим Help driver.

Сотрудники вневедомственной охраны определяют местоположение автомобиля и выезжают по адресу. Кроме того, после нажатия "тревожной кнопки" в салоне автомобиля начинает работать видеокамера.

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