Москвичам рассказали, какой будет погода в мае

К майским праздникам в столичный регион вернется теплая погода, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие 36–42 часа арктический воздух начнет отступать.

С 2 по 4 мая днем в Москве ожидается от 15 до 23 градусов, а в начале следующей недели придет субтропическое тепло.

Во второй декаде месяца прогнозируются традиционные "черемуховы" холода, но в целом май будет близок к климатической норме.