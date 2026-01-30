Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 30 января

Самая холодная ночь ожидается в Москве 31 января. Столбик термометра может опуститься до минус 24 градуса. Это ниже климатической нормы месяца. Причиной морозов стал скандинавский антициклон.

Во время морозов водителей просят быть внимательнее за рулем. Городские службы проводят обработку трасс, а также продолжают расчищать дворы и улицы после снегопадов. Специалисты работают в круглосуточном режиме. При этом в уборке снега применяется не только ручной труд, но и спецтехника.

Москвичи уже ждут весны, до которой осталось около месяца. Однако, по прогнозам метеорологов, в этом году весна наступит позже обычного – потепление ожидается только в конце марта. Эксперты отмечают, что, несмотря на позднее начало, весна в этом году обещает быть теплее средних показателей.

