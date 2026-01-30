Форма поиска по сайту

30 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 30 января

Самая холодная ночь ожидается в Москве 31 января

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, может ли УК взламывать дверь квартиры при потопе

Водителей просили быть внимательными на дорогах Москвы во время сильных морозов

"Вопрос спорный": стоит ли делать пластические операции

Медики предупредили о новой волне гриппа в России в феврале

Метеорологи рассказали, когда в Центральную Россию придет весна

Сразу четыре луны появились в небе над Москвой

Москвичам показали самые яркие кадры последней недели января 2026 года

Оптические иллюзии можно будет увидеть в Подмосковье из-за морозов

Самая холодная ночь ожидается в Москве 31 января. Столбик термометра может опуститься до минус 24 градуса. Это ниже климатической нормы месяца. Причиной морозов стал скандинавский антициклон.

Во время морозов водителей просят быть внимательнее за рулем. Городские службы проводят обработку трасс, а также продолжают расчищать дворы и улицы после снегопадов. Специалисты работают в круглосуточном режиме. При этом в уборке снега применяется не только ручной труд, но и спецтехника.

Москвичи уже ждут весны, до которой осталось около месяца. Однако, по прогнозам метеорологов, в этом году весна наступит позже обычного – потепление ожидается только в конце марта. Эксперты отмечают, что, несмотря на позднее начало, весна в этом году обещает быть теплее средних показателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодаЖКХгородвидеоЕкатерина Фоменко

