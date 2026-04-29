Парад Победы в Москве в 2026 году пройдет без военной техники на Красной площади

В 2026 году военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск.

Воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов участия в параде не примут. В завершении парада над Красной площадью пролетят самолеты Су-25 пилотажных групп, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

