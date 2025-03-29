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29 марта, 17:15

Общество

Экспедиция Федора Конюхова через два океана завершается досрочно

Экспедиция Федора Конюхова через два океана завершается досрочно

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Экспедиция путешественника Федора Конюхова через два океана завершается досрочно из-за технических неполадок. У лодки вышли из строя ключевые системы управления, что делает невозможным удержание курса в штормовых условиях.

На данный момент путешественник находится посреди Индийского океана. В ближайшие дни его заберет проходящее судно. Лодку попытаются поднять на борт, но если это не удастся – она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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