Экспедиция Федора Конюхова через два океана завершается досрочно

Экспедиция путешественника Федора Конюхова через два океана завершается досрочно из-за технических неполадок. У лодки вышли из строя ключевые системы управления, что делает невозможным удержание курса в штормовых условиях.

На данный момент путешественник находится посреди Индийского океана. В ближайшие дни его заберет проходящее судно. Лодку попытаются поднять на борт, но если это не удастся – она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.