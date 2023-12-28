Социальные пособия в столице проиндексируют с 1 января 2024 года

Московские социальные пособия проиндексируют с 1 января 2024 года. Однако помощь правительства Москвы льготным категориям граждан не ограничивается только финансовой поддержкой. Также есть нематериальные льготы, такие как бесплатная парковка, проезд на общественном транспорте и посещение музеев и зоопарка.

Семьи с детьми могут рассчитывать на всестороннюю помощь столицы. Например, нуждающиеся семьи смогут обратиться за ежемесячным пособием в 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка в возрасте до 3, 7 и 18 лет соответственно.

Подробнее о размере социальных выплат – в эфире телеканала Москва 24.