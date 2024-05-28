Специалист дал рекомендации москвичам на период активного цветения тополей

По словам специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, тополиный пух переносит множество аллергенов. В связи с этим людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, рекомендуется заранее принимать препараты, назначенные врачом.

Также Тяжельников подчеркнул, что необходимо увлажнять помещения. Проветривать комнаты также следует регулярно, но не по ночам, так как наиболее активно пух образуется на закате и на рассвете.

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