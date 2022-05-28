Знаменитый байкальский омуль и камчатский краб продаются на "Рыбной неделе". Этот фестиваль проводят в Москве в шестой раз, продлится он до 5 июня. На прилавках все самое свежее и натуральное. Морепродукты привезли с Дальнего Востока, юга и северо-запада России. Что интересного можно купить и на какую сумму рассчитывать – в сюжете телеканала Москва 24.