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28 апреля, 09:15

Общество

Температура до 17 градусов ожидается в Москве 28 апреля

Температура до 17 градусов ожидается в Москве 28 апреля

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В воскресенье, 28 апреля, на погоду в Москве будет влиять гребень антициклона, облака на небе станут менее плотными, а дожди прекратятся. Температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов, вечером около 10–11 градусов.

Атмосферное давление продолжит расти выше нормы 758 миллиметров ртутного столба. Порывы ветра достигнут 3–8 метров в секунду. В понедельник, 29 апреля, на погоду продолжит влиять антициклон. В этот день будет солнечно и сухо, воздух днем прогреется до 20 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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