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27 апреля, 22:00

Общество

Альфа-Банк открыл в Шереметьево бизнес-зал Alfa Only Lounge

Альфа-Банк открыл в Шереметьево бизнес-зал Alfa Only Lounge

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В московском аэропорту Шереметьево в международном терминале С открылся первый в России банковский бизнес-зал Alfa Only Lounge.

Зал занимает площадь более 800 квадратных метров. Визитной карточкой Alfa Only Lounge стал бар с фирменной коктейльной картой. В бизнес-зале имеются апартаменты, в номерах которых посетители смогут отдохнуть в ожидании рейса. Также там есть релакс-зона и переговорная, где можно провести встречу в тихой обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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