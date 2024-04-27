Альфа-Банк открыл в Шереметьево бизнес-зал Alfa Only Lounge

В московском аэропорту Шереметьево в международном терминале С открылся первый в России банковский бизнес-зал Alfa Only Lounge.

Зал занимает площадь более 800 квадратных метров. Визитной карточкой Alfa Only Lounge стал бар с фирменной коктейльной картой. В бизнес-зале имеются апартаменты, в номерах которых посетители смогут отдохнуть в ожидании рейса. Также там есть релакс-зона и переговорная, где можно провести встречу в тихой обстановке.

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