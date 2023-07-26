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Общество

Подростки прокатились по улицам Москвы на диване, установленном на электросамокате

Подростки прокатились по улицам Москвы на диване, установленном на электросамокате

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Подростки прокатились по улицам Москвы на диване, установленном на электросамокате. Необычный способ передвижения сняли прохожие и выложили в Сеть.

Видео с поездкой заметили сотрудники правоохранительных органов. Подростков 14 и 15 лет остановили. Выяснилось, что самокат они взяли в аренду по аккаунту друга. За несовершеннолетних нарушителей пришлось отвечать родителям – на них составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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