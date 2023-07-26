Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена стрессом

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки американского президента Джо Байдена, которая покусала нескольких сотрудников Секретной службы, стрессовой обстановкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пребывание в Белом доме... – уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", – заявила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что к каждому инциденту с собакой подходят как к сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте. Она также сообщила, что президентская чета работает над улучшением ситуации и совместно с персоналом Белого дома формулирует новые правила обучения и выгула животного.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что немецкая овчарка по кличке Коммандер, принадлежащая чете Байденов, за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы. При этом одному из сотрудников после нападения собаки пришлось проходить лечение в больнице.

Это не первый раз, когда собака американского президента нападала на людей. В 2021 году СМИ сообщали, что другой пес Байдена, Мейджор, кусал людей почти каждый день, его впоследствии передали на попечение друзьям семьи президента США.



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