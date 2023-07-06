"Байден – позор": как в Сети отреагировали на кокаин в Белом доме

В Белом доме в США обнаружили кокаин – это подтвердили результаты экспертизы, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Секретную службу страны. По данным СМИ, порошок лежал в камере хранения неподалеку от Овального кабинета и офисов помощников Джо Байдена. Как в Сети отреагировали на подозрительную находку и кому могло принадлежать вещество – в материале Москвы 24.

Байден в курсе

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

О том, что в Белом доме нашли подозрительный белый порошок, стало известно 2 июля. Через три дня экспертиза подтвердила, что это именно кокаин. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных служб рассказал телеканалу CBS News, что белый порошок лежал в шкафу помещения, которое обычно используется как камера хранения.

"Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находится Овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала. Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", – уточнил он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден в курсе инцидента.





Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома Мы уверены, что Секретная служба доберется до сути дела. Как вы все знаете, президент следит за всеми сообщениями, и его команда, конечно, проинформировала его обо всем, что мы знаем на данный момент.

Однако, по данным газеты Politico, поиск владельца наркотиков вряд ли увенчается успехом. Источник, близкий к расследованию, заявил изданию, что кокаин мог не попасть на камеры, только если им не размахивали перед объективом. Кроме того, на территории очень высокая проходимость, что также осложняет поиски, заявил собеседник газеты.

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что найденный кокаин предназначался именно для Джо Байдена и его сына Хантера, у которого уже были проблемы с наркотиками. По данным газеты New York Post, член семьи американского лидера был в Белом доме незадолго до обнаружения запрещенного вещества.

Член палаты представителей конгресса страны Марджори Тейлор Грин заявила в своем аккаунте в Twitter, что все сотрудники Белого дома и сын главы государства должны сдать тест на наркотики.

"Мы, республиканцы в комитете по надзору (и подотчетности), допросим Секретную службу о кокаине, найденном в Белом доме. Я бы также хотела узнать, может ли весь персонал и администрация Белого дома, равно как и Хантер Байден, пройти тест на наркотики. И каков список медицинских препаратов и наркотических средств, которые принимает Джо (Байден)?" – написала она.

Кроме того, сенатор от Республиканской партии Том Коттон призвал спецслужбы как можно скорее опубликовать информацию об инциденте. По его мнению, американцы должны знать, был ли кокаин найден там, где происходит обмен секретной информацией, сказано в письме чиновника директору Секретной службы Кимберли Читл.

"А если бы это была бомба?"

Хантер Байден, сын президента Джо Байдена. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Обнаружение наркотиков в Белом доме прокомментировал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предположил в своем Twitter, что запрещенные вещества предназначались для киевского режима вместо истребителей F-16.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ В Белом доме найден кокаин. Похоже, вместо F-16 для киевских ребят приготовили успокоительное.

Американские пользователи соцсетей опубликовали огромное количество шуток и мемов на тему происходящего в Белом доме. Интернет заполонили картинки, на которых Хантер Байден изображен в президентской администрации в горах белого порошка. Кроме того, в одном из аккаунтов появилось видео измененной сцены из фильма "Лицо со шрамом", где главный герой в исполнении Аль Пачино сидит напротив огромного количества кокаина. Автор ролика заменил лицо актера на изображение Джо Байдена.

Помимо шуток, американцы высказывают возмущение фактом обнаружения кокаина в президентской администрации. "Какой катастрофой стал этот президент! Как кто-то может гордиться тем, что голосовал за это?!" – написал пользователь с ником Darrel.

"В Белом доме нашли кокаин. Президенту безумно весело..." – недовольна IamJayeMelo.

"Когда Трампа избрали президентом, в Белом доме не было ни топлесс-трансгендеров, ни кокаиновых вечеринок. Кто, вспомнив об этом, станет голосовать за этого старика Байдена в 2024 году?" – сказала Amanda Larreni, прикрепив к посту фото нынешнего американского лидера.

"Джо Байден не сделал никаких заявлений. Он только улыбнулся. Джо Байден – позор. Он плохой пример. Тем временем страна разваливается", – отметил Gregory Jones.

Другие пользователи признались, что удивлены информации американских СМИ, будто бы владельца порошка будет очень сложно найти. Также они не верят, что кокаин не принадлежит кому-либо из сотрудников администрации президента или Хантеру Байдену. Если же наркотики в здание действительно принес турист, тогда у Белого дома серьезные проблемы с безопасностью, констатируют в Сети.





пользователь Twitter с ником Centralologist Вы говорите мне, что кто-то может пронести кокаин в Белый дом и его не смогут найти? А что если бы это была сибирская язва? Или бомба? Вы серьезно говорите, что в Белом доме есть реальная уязвимость в системе безопасности?!

"Это звучит очень жалко. Круглосуточное наблюдение, журналы посетителей, свидетели и так далее, и они сдались в поисках через 10 секунд. Потому что знали, что это Хантер", – предположил YouAreNotSpecial.

"Что-то тут не сходится. Недавно был в Белом доме, охрана на входе усилена. У них даже были собаки, которые обнюхивают всех, прежде чем им разрешат войти", – сказал The U.

Кроме того, многие американцы убеждены, что власти никогда не расскажут им правду о происхождении кокаина в Белом доме. Администрация Байдена решила, что граждане не заслуживают честных ответов, считают пользователи.