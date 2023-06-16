Байден мог получить из-за рубежа взятки на сумму до 30 миллионов долларов – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов из-за рубежа. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News.

"Наше расследование направлено на поиск денег. Могу вас заверить, что мы выявим дополнительные средства, которые были переведены семье Байдена иностранными гражданами и другими странами", – сказал он.

Политик заявил, что информацию о возможных коррупционных схемах семьи американского президента предоставляет "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР.

Комер сообщил, что согласно расследованию конгресса, семья Байдена установила получение более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР. По его словам, сумма полученных денег, которая не представляются специалистам законными, может вырасти до 20–30 миллионов долларов.

При этом, по заявлению политика, американским властям "указали" отступить от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена.

Ранее конгрессмен заявил, что сын президента Хантер Байден мог нажить внушительное состояние, только сводя представителей мирового бизнес-сообщества с членами своей семьи. Комер пообещал провести расследование, направленное на установление виновности членов семьи Байдена, еще в ноябре 2022 года.