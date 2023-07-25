Пес Байдена покусал семь агентов Секретной службы – СМИ

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Немецкая овчарка по кличке Коммандер, принадлежащая президенту США Джо Байдену, за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, сообщает сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, одному из сотрудников двухлетний пес покусал руку и бедро, поэтому мужчине пришлось проходить лечение в больнице. Другого агента собака атаковала, когда Байден спустил ее с привязи после семейного просмотра кино.

Газета со ссылкой на главу Judicial Watch Тома Фиттона пишет, что вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы об инцидентах с животными. Отмечается, что информация о нападениях Коммандера на людей ограничиваются периодом с сентября 2022 года по январь 2023 года, однако на самом деле их могло быть больше.

В 2021 году СМИ сообщали, что другой пес Байдена, Мейджор, кусал людей почти каждый день. После неудачных попыток надрессировать питомца американский лидер передал собаку на попечение друзьям семьи.

Джо Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками – Чемпом и Мейджором. Первый скончался из-за старости в июне 2021 года. В декабре того же года Байден завел щенка по кличке Коммандер.

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