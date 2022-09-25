Мобилизованные россияне получат кредитные каникулы и трудовые гарантии на все время службы. Госдума рассмотрит соответствующий законопроекты на следующей неделе. Точные условия и сроки еще прорабатываются в правительстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.