Во Франции запущен в производство новый экспресс-тест на коронавирус

Во Франции началось производство экспресс-теста на выявление людей с коронавирусом. Новый тест не требует специального лабораторного оборудования. Его проведение занимает не более часа.

В ходе анализа берут с языка пациента слюну, ампулы с биоматериалом нагревают до 65 градусов. Цвет в ампулах показывает, есть вирус или нет. Ожидается, что стоимость теста на французском рынке составит не более 20 евро за набор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

