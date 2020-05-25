Какие услуги можно получить в центрах "Мои документы" с 25 мая

С 25 мая в Москве возобновили работу некоторые многофункциональные центры "Мои документы". Горожане смогут получить более 100 услуг, среди которых оформление отечественного и заграничного паспортов, а также водительского удостоверения. Однако попасть на прием получится только по предварительной записи. Рассказываем, в каком режиме работают МФЦ.
Открытие центров "Мои документы"
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, в Москве. Так, с 25 мая частично возобновляют работу центры госуслуг "Мои документы". Для посетителей открывают двери 88 МФЦ, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью.
Здесь можно будет получить только те услуги, которые недоступны в электронном виде. Посещение центров "Мои документы" доступно исключительно по предварительной записи. Ее можно сделать на портале mos.ru.
Посетители, как и сотрудники МФЦ, должны пользоваться медицинскими масками и перчатками, а на входе у каждого измерят температуру бесконтактным способом. Если она будет повышенной, то в центр госуслуг не пустят. Помещения офисов оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Кроме того, здесь будут производить дезинфекцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Рабочие места сотрудников центра "Мои документы" будут находиться на дистанции в полтора-два метра друг от друга. А в случаях, когда это сделать невозможно, между ними установят разделительные экраны. Между посетителями и операционистами тоже разместят защитное стекло. Все работники открывшихся МФЦ пройдут тест на коронавирус. В день центры госуслуг смогут обслуживать около 30 тысяч горожан.
Районные офисы "Мои документы" будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным с оформлением услуг, можно в единой справочной службе по телефону +7 (495) 777-77-77.
Какие услуги можно получить в МФЦ
Жители столицы могут получить 144 услуги в ближайших к дому офисах "Мои документы". Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД. Весь список доступных отделений можно посмотреть здесь.
В МФЦ можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского и заграничного паспортов, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства. По предварительной записи в центрах госуслуг районов Нижегородского и Лефортово будут доступны услуги по кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы.
В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Еще 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.
Дистанционно можно оформить полис ОМС, запросить расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, получить услуги Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, оформить резидентное парковочное разрешение и так далее. Полный список услуг, которые предоставляют центры "Мои документы" можно посмотреть здесь.
Кроме того, с 25 мая возобновит работу сервисный центр "Московский транспорт", находящийся на Старой Басманной улице. Посетители, как и сотрудники центра, должны находиться в масках и перчатках. В сервисном центре можно получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать автомобильный штраф, получить разрешение на работу в такси и другие услуги.
Центры госуслуг "Мои документы" принимают посетителей по предварительной записи