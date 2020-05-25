Более половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более половины новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией младше 45 лет. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
"43,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 9,7% – от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.
При этом 8,7% случаев приходится на детей.
Всего в Москве было выявлено 2 560 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в столице составило 166 473.
Уточняется, что все пациенты, а также те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявлял, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.
При этом заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что пик в городе пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.
В России подтверждено 8 946 новых случаев COVID-19
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