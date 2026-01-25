Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 23:15

Общество

Новости мира: более 700 тыс домов остались без света в США из-за снежной бури

Новости мира: более 700 тыс домов остались без света в США из-за снежной бури

В Москве прошел второй этап Зимнего кубка Российской дрифт-серии

Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Студенты получили возможность попробовать себя в роли корреспондентов

Телеканал Москва 24 приготовил подарок для студентов

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до 28 градусов ночью

В отеле Египта пляжные лежаки стали причиной конфликта с дракой

Студенты могут стать частью эфира телеканала Москва 24 в Татьянин день

Более 700 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури. Синоптики отмечают, что за мокрым снегом и обледенением последует арктический холод. Власти 20 штатов, включая Техас, Нью-Йорк и Северную Каролину, ввели чрезвычайное положение. Отменены более 13 тысяч рейсов.

В Индии из-за вируса Нипах на карантине находятся 100 человек. Один заболевший умер. Известно, что летальность наступает в 40–70% случаев заражения, а вакцины от болезни нет. Основные симптомы: высокая температура, сильная слабость, головная и мышечная боль.

Сильнейшие снегопады обрушились на Японию, вызвав хаос в ряде регионов. На улицах образовались метровые сугробы, коммунальная техника не справляется с уборкой. На западном побережье страны на дорогах из-за гололеда произошло 32 аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодаза рубежомвидеоДарья Крамарова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика