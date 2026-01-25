Новости мира: более 700 тыс домов остались без света в США из-за снежной бури

Более 700 тысяч домов остались без электричества в США из-за снежной бури. Синоптики отмечают, что за мокрым снегом и обледенением последует арктический холод. Власти 20 штатов, включая Техас, Нью-Йорк и Северную Каролину, ввели чрезвычайное положение. Отменены более 13 тысяч рейсов.

В Индии из-за вируса Нипах на карантине находятся 100 человек. Один заболевший умер. Известно, что летальность наступает в 40–70% случаев заражения, а вакцины от болезни нет. Основные симптомы: высокая температура, сильная слабость, головная и мышечная боль.

Сильнейшие снегопады обрушились на Японию, вызвав хаос в ряде регионов. На улицах образовались метровые сугробы, коммунальная техника не справляется с уборкой. На западном побережье страны на дорогах из-за гололеда произошло 32 аварии.

