Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до минус 28 градусов в ночь на понедельник, 26 января. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это будет самая холодная ночь текущего сезона.

Электропоезд "Иволга" совершил первый тестовый рейс без пассажиров от Москвы до Калуги. Специалисты проверили фактическое время пути между станциями, как состав проходил через мосты, тоннели и путепроводы, как работало оборудование.

Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии. В связи со вспышкой заболевания ведомство разработало систему, которая позволяет выявлять зараженных и предотвращать распространение инфекции в России.

