Москвичам пообещали самую холодную ночь за 82 дня

Ниже 10 градусов может опуститься температура в столице в ночь на 25 августа. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Так холодно станет впервые за последние 82 дня.

По-осеннему воздух остынет также в Центральной России и на северо-западе страны. Ниже отметки в 5 градусов воздух остынет в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.