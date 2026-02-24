Юрист заявила, что законы Москвы не ограничивают посещение общественных мест с животными

Действующее федеральное законодательство и законы Москвы не содержат ограничений на посещение общественных мест с животными, в том числе предприятий общественного питания. Об этом заявила юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

Она уточнила, что эти вопросы остаются на усмотрение владельцев заведений. Так она прокомментировала информацию о том, что сеть "Додо Пицца" планирует стать дог-френдли.

Поводом для это решения стал инцидент в Челябинске, где управляющая одной из пиццерий уволила курьера из-за того, что он накрыл бездомную собаку фирменным пледом. После этого пользователи Сети объявили сети бойкот.

