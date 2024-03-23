Стихийные мемориалы в память о погибших при теракте появились регионах РФ и за рубежом

К "Крокус Сити Холлу" продолжают нести цветы. Стихийные мемориалы появились в том числе в регионах России и за рубежом.

Люди по всему миру зажигают свечи в знак траура по погибшим в теракте. Приходят и официальные соболезнования. В частности, Республика Сербская приняла решение провозгласить 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.