Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 22:30

Общество

Стихийные мемориалы в память о погибших при теракте появились регионах РФ и за рубежом

Стихийные мемориалы в память о погибших при теракте появились регионах РФ и за рубежом

Более 6 тыс человек сегодня пришли в центры крови в Москве и Подмосковье 23 марта

Москвичи выстроились в очередь перед больницами, чтобы сдать кровь

Машины и оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи граждане смогут забрать 24 марта

Сергей Миронов рассказал, как компании помогают пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Гендиректор отелей "Вега" Максимов рассказал о размещении пострадавших при теракте

Аппарат детского омбудсмена РФ запустил линию юрпомощи для пострадавших в теракте

Столичные организации проявили сплоченность на фоне теракта в "Крокусе"

Николай Филатов рассказал о помощи в расселении гостей от Федерации танцев

Сотням людей понадобилась психологическая помощь после теракта в "Крокусе"

К "Крокус Сити Холлу" продолжают нести цветы. Стихийные мемориалы появились в том числе в регионах России и за рубежом.

Люди по всему миру зажигают свечи в знак траура по погибшим в теракте. Приходят и официальные соболезнования. В частности, Республика Сербская приняла решение провозгласить 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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