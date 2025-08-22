Праздничные мероприятия в честь Дня флага РФ в Москве продолжатся 23 августа

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

22 августа, 22:45

Общество

Москвичам анонсировали программу мероприятий, приуроченных ко Дню государственного флага РФ, на 23 августа.

В восьми флагманских офисах "Мои документы" пройдет показ патриотических фильмов, посвященных работе центров госуслуг.

В Музее героизма на ВДНХ состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции, а завершится день выступлением заслуженного артиста России Сергея Косточко.

Праздничная программа станет продолжением мероприятий, начавшихся 22 августа с торжественных церемоний подъема флага и творческих мастер-классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Диана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова

