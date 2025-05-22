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22 мая, 07:15

Общество

Россиянам напомнили о штрафах за очистку дачных участков от некоторых растений

Россиянам напомнили о штрафах за очистку дачных участков от некоторых растений

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По словам экспертов, за расчистку дачного участка от деревьев и кустарников можно не только получить штраф, но и попасть под уголовную ответственность. Специалисты объяснили, какие растения нельзя трогать даже на своей земле.

Речь идет о видах, которые занесены в Красную книгу или являются местом обитания краснокнижных животных или растений. По словам экологов, штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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