В московских ресторанах начали автоматически включать чаевые в счет

Новости

Новости

22 апреля, 11:30

Общество

В московских ресторанах начали автоматически включать чаевые в счет

В московских ресторанах начали автоматически включать чаевые в счет

Телеканал Москва 24 запустил опрос на тему чаевых в ресторанах

Ночь на 22 апреля стала самой холодной в Москве с начала месяца

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве

"Утро": 22 апреля станет самым теплым днем недели в Москве

Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты на 2026 год

Новости регионов: подготовительные работы для восстановления пляжей начались в Анапе

"Утро": плюс 6 градусов ожидается вечером 22 апреля в Москве

"Утро": скорость ветра может составить до 7 м/c в Москве 22 апреля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 апреля

В московских ресторанах начали автоматически включать чаевые в счет. Клиентов предупреждают об этом в меню мелким шрифтом, который большинство не замечает. В итоге чек оказывается на 10–15% больше заявленного.

Юристы называют такие действия ресторанов незаконным. Они должны получать письменное согласие клиента до оказания услуги. Устного одобрения или простого информирования недостаточно. Если чаевые включили в счет без согласия, гость вправе потребовать перерасчета. При отказе можно направить претензию в адрес заведения или обратиться в Роспотребнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоАнастасия СурковаЕвгения Мирошкина

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

