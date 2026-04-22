В московских ресторанах начали автоматически включать чаевые в счет. Клиентов предупреждают об этом в меню мелким шрифтом, который большинство не замечает. В итоге чек оказывается на 10–15% больше заявленного.

Юристы называют такие действия ресторанов незаконным. Они должны получать письменное согласие клиента до оказания услуги. Устного одобрения или простого информирования недостаточно. Если чаевые включили в счет без согласия, гость вправе потребовать перерасчета. При отказе можно направить претензию в адрес заведения или обратиться в Роспотребнадзор.

