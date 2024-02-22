Патриотический форум "Отвага" прошел в Центральном доме кинематографистов

В Центральном доме кинематографистов прошел первый патриотический форум "Отвага". Основная цель мероприятия – познакомить молодежь с национальными и духовными ценностями России через создание самостоятельных творческих работ.

В рамках встречи участникам предложили ознакомиться с образцами советской и российской исторической киноклассики и создать к ним трейлеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.