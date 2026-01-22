Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 12:45

Общество

Почти аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в столице

Почти аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в столице

Температура воздуха стала опускаться в Москве 22 января

Рестораторы Москвы обвинили супермаркеты в закрытии заведений

Температура воздуха до минус 15 градусов ожидается в Москве в ночь на 22 января

В Химках заметили курьеров, которые ездят по льду замерзшего канала

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Экстремальные холода ожидаются в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода со снегом ожидается в Москве 22 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 22 января

Банкам хотят запретить брать деньги за семейные переводы в России

В ближайшие пять дней в столице прогнозируют почти аномальные температуры, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, а затем мороз продолжит нарастать. В городе началось арктическое вторжение.

Температура 22 января не поднимется выше минус 8 градусов. В середине следующей недели ожидается резкое потепление почти на 20 градусов – до минус 6. Новая волна холода накроет Москву с 2 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаНаталья Мелехина

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика