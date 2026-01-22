Почти аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в столице

В ближайшие пять дней в столице прогнозируют почти аномальные температуры, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, а затем мороз продолжит нарастать. В городе началось арктическое вторжение.

Температура 22 января не поднимется выше минус 8 градусов. В середине следующей недели ожидается резкое потепление почти на 20 градусов – до минус 6. Новая волна холода накроет Москву с 2 февраля.

