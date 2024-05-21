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21 мая, 17:00

M24.RU

Специалисты рассказали, как укрепить семью и защитить ребенка

Специалисты рассказали, как укрепить семью и защитить ребенка

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21 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная общероссийскому месяцу социальной и психолого-педагогической поддержки родителей в интересах детей "Азбука семьи: защищаем ребенка, помогая семье".

Перед журналистами выступили:

  • директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская;
  • руководитель департамента по реализации пилотных проектов уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Мария Исаева;
  • писатель, основатель общественной организации "Азбука семьи" Диана Машкова;
  • клинический психолог, нейропсихолог, автор книг Елена Лаштабега;
  • гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.
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