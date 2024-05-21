21 мая, 17:00M24.RU
Специалисты рассказали, как укрепить семью и защитить ребенка
21 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная общероссийскому месяцу социальной и психолого-педагогической поддержки родителей в интересах детей "Азбука семьи: защищаем ребенка, помогая семье".
Перед журналистами выступили:
- директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская;
- руководитель департамента по реализации пилотных проектов уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Мария Исаева;
- писатель, основатель общественной организации "Азбука семьи" Диана Машкова;
- клинический психолог, нейропсихолог, автор книг Елена Лаштабега;
- гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.