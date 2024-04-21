Эксперты объяснили, почему дети часто вступают в контакт с незнакомыми взрослыми на улице

Актер Максим провел социальный эксперимент, чтобы выяснить, почему дети вступают в контакт с незнакомцами на улице. Его результаты прокомментировали уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и детский и подростковый психолог Юлия Новгородова.

По словам Новгородовой, на подобное поведение детей напрямую влияет атмосфера в семье. Например, если родители не обозначили четкие правила ребенку, или были чрезмерно строгими.

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