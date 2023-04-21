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21 апреля, 21:45

Общество

Столичные волонтеры ответят на вопросы граждан о военной службе по контракту

Столичные волонтеры ответят на вопросы граждан о военной службе по контракту

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На все вопросы москвичей относительно военной службы по контракту могут ответить волонтеры. У них можно взять буклет с информацией, в которой указаны необходимые для заключения контракта документы, льготы, порядок их выплат и многое другое.

Стойки информации расположены в удобных локациях возле московских станций метро и в других местах, например у Казанского вокзала.

Отмечается, что в Москве продолжает работать Единый пункт отбора на улице Яблочкова, где волонтеры также ответят гражданам на все вопросы, связанные с прохождением медкомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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