Столичные волонтеры ответят на вопросы граждан о военной службе по контракту

На все вопросы москвичей относительно военной службы по контракту могут ответить волонтеры. У них можно взять буклет с информацией, в которой указаны необходимые для заключения контракта документы, льготы, порядок их выплат и многое другое.

Стойки информации расположены в удобных локациях возле московских станций метро и в других местах, например у Казанского вокзала.

Отмечается, что в Москве продолжает работать Единый пункт отбора на улице Яблочкова, где волонтеры также ответят гражданам на все вопросы, связанные с прохождением медкомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

