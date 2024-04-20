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20 апреля, 09:30

Общество

Участники субботников смогут получить 950 баллов в проекте "Город заданий"

Участники субботников смогут получить 950 баллов в проекте "Город заданий"

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Москва 24 и проект "Город заданий" приглашают москвичей на генеральную уборку столицы после зимы. Участники получат 950 баллов, которые можно потратить на сайте "Миллион призов".

Для участия в акции нужно выложить снимки с субботника в соцсетях с хештегами #ВсеНаСубботникМ24 и #ГородЗаданий или отправить их в чат-бот телеграм-канала "Москва 24". Лучшие фотографии будут показаны в эфире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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