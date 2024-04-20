Москвичам рассказали о погоде 20 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 20 апреля, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в области – от 9 до 14 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что температура во второй половине следующей недели в Москве вырастет до 19 градусов. При этом, по словам специалиста, несмотря на потепление, в ночь на среду, 24-го числа, есть вероятность похолодания до 0 градусов.