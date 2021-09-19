Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидаются сильный ветер и проливной дождь. В городе объявлен повышенный уровень погодной опасности.

Предупреждение действует с 21:00 19 сентября до 11:00 20 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.