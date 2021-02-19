После "урока мужества" в школе Нижневартовска уволили врио начальника УМВД

После скандала с имитацией митинга в школе Нижневартовска уволили врио начальника местной полиции. Еще нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии.

Проверку проводили после того, как в Сети разлетелась видеозапись "урока мужества". Детей собрали в спортзале и изображали акцию протеста. Одним школьникам, которые были в роли полицейских, дали щиты, а другие забрасывали их мячами.

Сами полицейские объяснили, что хотели просто показать на примере, как они работают, и привлечь подростков поступать в учебные заведения МВД. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.