Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 23:30

Общество

На смену дождливой погоде в Москве придет аномальная жара

На смену дождливой погоде в Москве придет аномальная жара

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На смену дождливой погоде в Москве придет аномальная жара. По прогнозам синоптиков, 19 июня температура поднимется до 28 градусов тепла, при этом осадки прекратятся. Однако из-за тропического ливня 18 июня на дорогах образовались большие лужи, а сильный ветер поломал деревья.

Между тем рядом с "Москва-Сити" залило проезжую часть. Вода с автомобильного моста хлынула вниз на другую автодорогу. В связи с непогодой экстренные службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно в столице дежурят 300 бригад Мосводостока, на улицы города вывели 290 единиц откачивающей техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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