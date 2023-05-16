В музее "Бункер 703" состоялся концерт в честь Дня Московского метрополитена

В честь Дня столичного метрополитена в музее "Бункер 703" состоялся концерт. Музыка звучала на глубине более сорока метров, сопровождаясь акустикой тюбингов. Это был первый подобный концерт в истории России и метростроения.

Музей "Бункер-703" расположен рядом со станцией метро "Павелецкая". Посетители музея могут спуститься в шахту и прогуляться по тоннелю метрополитена, изучить находящиеся внутри системы жизнеобеспечения и чугунные тюбинги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

