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16 мая, 22:45

Общество

В музее "Бункер 703" состоялся концерт в честь Дня Московского метрополитена

В музее "Бункер 703" состоялся концерт в честь Дня Московского метрополитена

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В честь Дня столичного метрополитена в музее "Бункер 703" состоялся концерт. Музыка звучала на глубине более сорока метров, сопровождаясь акустикой тюбингов. Это был первый подобный концерт в истории России и метростроения.

Музей "Бункер-703" расположен рядом со станцией метро "Павелецкая". Посетители музея могут спуститься в шахту и прогуляться по тоннелю метрополитена, изучить находящиеся внутри системы жизнеобеспечения и чугунные тюбинги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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