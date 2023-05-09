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Запад пользуется народом Украины в качестве механизма для достижения собственных геополитических целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны Белоруссии Виктора Хренина.

"Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы. За возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок", – подчеркнул он.

До этого Владимир Путин в ходе своей речи по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути – систему грабежа и насилия.

По его мнению, Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что реакция Владимира Путина на американские действия на Украине помогает избежать третьей мировой войны. Из-за тяжелой экономической ситуации на Западе союзники Киева не смогут предпринять крайние меры, отметил он.

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