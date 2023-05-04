Премьер Венгрии предрек новые военные конфликты из-за ослабления Запада

Фото: Olivier Matthys/AP

Западные государства поэтапно теряют свои позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособными лишь в размере военной мощи, заявил на Конференции консервативных политических действий в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, это может стать причиной новых военных конфликтов. Орбан заявил, что 30 лет назад на западный мир приходилось более 60% мирового производства. Сейчас же, утверждает венгерский премьер, оно составляет около 40%.

При этом 80% необходимого энергосырья добывается не в странах Запада. Орбан также выразил опасения по поводу демографической ситуации. Пока общее население Земли растет, на Западе оно лишь сокращается. Политик считает, что эту ситуацию не спасает даже заселение и миграция, которые лишь прикрывают, а не решают проблему.

"Только в военной мощи мы первые. На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит", – цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины. Вашингтон хочет ввести санкции в отношении окружения Орбана. Их обвиняют в коррупции и нарушении свободы прессы.

Венгрия закрыла границы для украинского зерна