Акция солидарности "С Израилем против террора" прошла в Москве на Поклонной горе. Люди собирались у Мемориальной синагоги, чтобы собрать средства на строительство бомбоубежищ в школе, расположенной недалеко от границы с сектором Газа.

Тем временем в Нью-Йорке состоялось шествие в поддержку Палестины. Сотни человек в Бруклине вышли с плакатами и флагами. Демонстрации в знак солидарности с палестинцами прошли и во Франции. Акцию в Париже власти не разрешили, и ее разогнала полиция.

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