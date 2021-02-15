В Москве зафиксировано 1 818 случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 818 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 1 967 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области за сутки зарегистрировали 801 новый случай COVID-19, а выписали после выздоровления 766 человек.

В России за последние сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 559 случаев (11%).

Всего в России зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,04%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.